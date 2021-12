Obras da Via Expressa modificam tráfego na saída da Paralela

Em virtude do avanço das obras de construção de uma Via Expressa - que ligará a avenida Paralela ao Viaduto Raul Seixas, próximo à Igreja Universal do Iguatemi- o tráfego sofreu alterações definitivas neste sábado, 11.

A modificação aconteceu na saída da avenida Paralela, sentido rodoviária. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), logo após a passagem do viaduto Luís Eduardo, as faixas da via foram separadas com canteiros.

O superintendente Fabrizzio Müller, em nota, disse que acredita "que, em pouco tempo, os condutores já estarão adaptados às mudanças", que, “apesar de transtornos pontuais, são importantes que as obras avancem agora em função do prazo que a executora tem para concluir o serviço e entregar o novo equipamento à cidade, que é antes do Carnaval”, disse.

Modificações

>> ACM sentido Lucaia - Os condutores que desejarem trafegar na avenida ACM, sentido Lucaia, alcançando as imediações do Shopping da Bahia e Hiper Posto, devem escolher uma das três faixas de tráfego à esquerda da avenida Paralela, na altura da concessionária Grande Bahia.

Quem perder a entrada tem nova oportunidade mais a frente, nas proximidades da Rodoviária, onde existe outro acesso ao viaduto Raul Seixas. O trecho nas proximidades do Detran já foi alargado para comportar o fluxo.

>> Sentido Viaduto Nelson Dahia - Já para quem desejar seguir para o Viaduto Nelson Dahia, que dá acesso à área bancária da avenida Tancredo Neves, ao Salvador Shopping e ao Sumaré, além de retorno no Stiep e no Caminho das Árvores, devem optar pelas faixas à direita da Paralela a partir também da Grande Bahia. O mesmo ocorre para os que pretendem seguir para a Rodoviária, Detran e avenida Bonocô.

O acesso ao viaduto Nelson Dahia será possível também para quem sai da Tancredo Neves, proveniente do entorno do Salvador Shopping, evitando o retorno mais distante, no Hiper Posto.

Segundo o órgão, as obras dos canteiros que segregam as faixas de tráfego na via, a partir da concessionária Grande Bahia, estão sendo finalizadas. As intervenções são realizadas pelo consórcio que administra o metrô por determinação da prefeitura, como contrapartida para autorizar a implantação da malha metroviária.

