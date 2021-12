Obras da Via Expressa deixam o trânsito lento

O motorista que trafega pela Sete Portas, Aquidabã e Av. Heitor Dias na tarde desta quinta-feira, 16, encontra o trânsito lento. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a lentidão é causada por conta das obras da Via Expressa, que acontecem na Av. Heitor Dias. O motorista deve evitar passar pelo local.

Por volta das 12h30min, um acidente deixou uma pessoa ferida no Jardim Nova Esperança. Ainda segundo a Transalvador, um Uno com placa ainda não identificada atropelou um pedestre na rua Simone Barradas. O homem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral do Estado.

Somente nesta quinta, foram registrados cinco acidentes com cinco feridos na capital baiana.

