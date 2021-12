Obras da linha 2 alteram o trânsito na Av. Bonocô

A partir das 23h de segunda-feira, 6, o trânsito da avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), próximo ao Shopping Bela Vista, será modificado. O fluxo de veículos será desviado para duas novas alças, que servirão para os sentidos Cabula e Rótula do Abacaxi.



Segundo informações da assessoria de comunicação da CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema, a alteração faz parte do conjunto de intervenções necessárias para o andamento das obras da linha 2 do metrô.



As duas novas alças foram construídas ao lado das pistas originais. No local, foram instaladas placas para a sinalização do desvio.



A modificação nesse trecho deve durar 60 dias. Após a conclusão dos trabalhos, as vias originais serão liberadas para o tráfego e as novas alças incorporadas ao sistema viário.



Mudanças



Estão previstas, ainda, mais duas alterações na mesma região. A partir deste domingo, 5, a saída do Jardim Brasília (Pernambués) para a Av. Bonocô pela avenida ACM será interditada.



A alternativa para quem optar por sair do local trafegando pela avenida ACM e quiser chegar ao Bonocô, é seguir até o Shopping Bela Vista, retornar em frente ao centro comercial e acessar a Rótula do Abacaxi.



Esta alteração é definitiva e faz parte do conjunto de intervenções do novo Sistema Viário do Acesso Norte.



Já a faixa da avenida ACM, sentido Detran-BR-324, nas margens do Rio Camarajipe, estará interditada. A mudança, que alcança a extensão de 100 metros, vai durar até as 5h da segunda-feira, 6.

