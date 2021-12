Obras da Arena Fonte Nova deixam o trânsito lento

A execução das obras na Arena Fonte Nova deixa o trânsito lento na manhã desta quarta-feira, 30, na Avenida Presidente Costa e Silva, localizada próximo ao Dique do Tororó, Centro de Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), o congestionamento no local já chega até a avenida Bonocô.



O órgão de trânsito também registra tráfego intenso nas avenidas Paralela, sentido Centro; ACM, sentido Lucaia e Orla, sentido Pituba. Na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Hospital Sarah, o trânsito começa a apresentar retenção.



Até o momento, a Transalvador contabiliza um acidente com uma vítima.

