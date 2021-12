Obras alteram trânsito na estrada Cia/Aeroporto

Nos próximos dias, o trânsito será modificado nas principais vias de acesso ao município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), por conta de algumas obras na BA-526, segundo a concessionária Bahia Norte, responsável pela administração da rodovia.

A empresa informa que o tráfego será alterado em razão da construção de um sistema viário que substituirá a antiga rotatória de Simões Filho/Cia Sul. A obra tem previsão de término em 90 dias e todo o trecho estará sinalizado para orientar os motoristas.

O acesso de veículos no trajeto BR-324 / Rótula do Aeroporto / BR-324 estará totalmente liberado pelas pistas já duplicadas no Cia/Aeroporto.

