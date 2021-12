Obras alteram trânsito na Barra a partir de sábado

O trânsito será novamente desviado em alguns pontos da Barra a partir deste sábado, 29, por causa da segunda etapa de obras de requalificação.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a avenida Oceânica será bloqueada para o tráfego pelo período de 60 dias, nas proximidades do Barra Center, antes do acesso à rua Marquês de Caravelas.

A alternativa para os motoristas é acessar a rua Francisco Otaviano e, em seguida, dobrar à esquerda, até chegar à rua Almirante Marques de Leão e alcançar a Marquês de Caravelas.

Credenciados

Veículos de moradores e comerciantes credenciados no sistema eletrônico de controle de acesso ao trecho já requalificado deverão seguir por toda a extensão da Marquês de Caravelas, continuando seu curso pelas ruas César Zama e Barão de Itapoan até alcançar a Av. Sete de Setembro, na altura do Forte de Santa Maria. Para chegar novamente à Oceânica, devem tomar, então, a Rua Almirante Marques de Leão e dobrar à direita na Rua Alfredo de Magalhães.



Os ônibus oriundos da orla com destino à avenida Centenário devem seguir pela rua Dr. Artur Neiva (em frente ao Cristo), onde haverá ponto de ônibus provisório. Com a mudança, será desativado o ponto de ônibus da Rua Miguel Burnier, entre as ruas Professor Fernando Luz e Leoni Ramos.

adblock ativo