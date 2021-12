Obras alteram trânsito na Baixa dos Sapateiros

O trânsito será interditado na avenida J.J. Seabra, na Baixa dos Sapateiros, a partir das 20 horas de sexta-feira, 25, até a meia-noite de domingo, 27. O bloqueio na via será para realização de serviços nas galerias de água pluvial da área.

Durante a interdição, não será permitido circular entre a Ladeira de Santana e a Ladeira da Praça. A opção para quem desce a Ladeira da Praça é subir pela Ladeira do Gravatá. Quem vem do Aquidabã pode seguir pela Ladeira de Santana.

As obras fazem parte do Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador.

