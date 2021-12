Obras alteram trânsito na avenida Paralela até esta quarta

Das 13h desta terça-feira, 4, até as 5h de quarta, 5, o fluxo de veículos que trafegam pela avenida Luís Viana (Paralela) sofrerá um desvio. O motivo é a implantação das vigas que sustentam os viadutos do Corredor Transversal II sobre a via, na altura da avenida Orlando Gomes.

Serão lançadas, em cada dia, seis vigas com 40 metros de comprimento e cerca de 90 toneladas, que demandam o desvio no trânsito local. Com isto, os motoristas que seguem no sentido aeroporto devem acessar a Orlando Gomes pela via marginal da Paralela, onde funciona o novo acesso, e depois retornar em local indicado, pela ligação entre as duas vias.

adblock ativo