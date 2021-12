Obras alteram trânsito na Avenida Orlando Gomes nesta terça

O trânsito na Avenida Orlando Gomes será alterado a partir da 0h desta terça-feira, 16. Com as mudanças, o motorista para acessar a Avenida Luís Viana Filho (Paralela) a partir da orla, vai entrar pela Avenida Orlando Gomes e pegar o desvio à esquerda, seguindo a via alternativa até desembocar na Paralela.

Para quem trafega sentido aeroporto-Iguatemi e deseja entrar na Avenida Orlando Gomes, basta acessar o retorno existente pouco antes do Wet'n Wild. Já os motoristas que trafegam sentido Iguatemi-aeroporto, com destino a Avenida Orlando Gomes, precisam acessar a mesma via marginal que dá acesso à PDG.

Na Avenida Paralela, onde se localiza a entrada e a saída da via alternativa, foram colocados, temporariamente, dois semáforos para facilitar o acesso dos motoristas que se dirigem para a Avenida Orlando Gomes, oriundos do aeroporto ou Iguatemi. Os pontos de ônibus foram remanejados para atender aos moradores da região, a exemplo do Bairro da Paz.

As intervenções fazem parte do programa Mobilidade Salvador, que constrói o Corredor Tranversal II que ligará Orla ao Bairro de Água Claras, com a implantação da Avenida 29 de Março.

