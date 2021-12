Obras alteram tráfego na Avenida Paralela até 6h desta sexta

O trânsito na Avenida Paralela será modificado no sentido aeroporto, na proximidade com a Avenida Orlando Gomes, das 23h desta quinta-feira, 23, até às 6h desta sexta-feira, 24. A ação é necessária devido as obras do Corredor Transversal II.

Os condutores devem seguir, neste período, pela via marginal da Avenida Paralela, que já está em funcionamento, prosseguir observando a sinalização que indicará o retorno na Av. Orlando Gomes e, posteriormente, voltar à Paralela no mesmo sentido, aeroporto.

A alteração momentânea no trânsito visa garantir a segurança de quem trafega pelo local, pois será feito o içamento das vigas de concreto, do viaduto que está sendo erguido no local. O equipamento irá compor o Corredor Transversal II da futura Avenida 29 de Março.

A via ligará a orla marítima, por meio da Avenida Orlando Gomes, passando pelo Parque Tecnológico da Bahia, até a BR-324.

adblock ativo