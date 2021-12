Obra viária em São Joaquim começa na próxima semana

Todos os dias às 7h o estudante Pedro Moraes, 22, leva entre 30 e 40 minutos para percorrer o trecho entre os Mares e a feira de São Joaquim. Trecho que, sem congestionamento, poderia ser concluído em menos de cinco minutos.

O contratempo diário, que afeta moradores da península itapagipana e do subúrbio ferroviário, está com os dias contados diante da perspectiva de uma ampla obra de ordenamento de trânsito na região.

Estimada em R$ 600 mil, a intervenção viária começa na próxima semana e deve durar entre 60 e 90 dias, segundo o superintendente de trânsito, Fabrizzio Muller.

O projeto da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) prevê ampliação do número de faixas, relocação de ponto de ônibus, reforma de passeio, criação de estacionamento, ciclofaixa e renovação da sinalização da av. Engenheiro Oscar Pontes. Ao todo, um trecho de 1,5 km deverá passará por obras de requalificação.

Mudanças

A principal mudança será o ganho de nova faixa em frente à feira. Serão cinco, em vez das quatro atuais (veja o mapa acima). Para isso, o canteiro de um metro, também localizado em frente à feira, será removido.

Os carros que fazem frete, que ficam parados todos os dias na via marginal, só poderão ficar nos estacionamentos. Uma Zona Azul com 83 vagas (16 para motos, três para caminhões e 64 para carros) será criada entre o colégio Estadual Hamilton de Jesus Lopes e a feira.

Ciclistas terão uma ciclofaixa com 760 m para trafegar entre a Calçada e o colégio estadual. Haverá dois paraciclos: um na calçada e outro próximo à feira. O ponto de ônibus instalado no canteiro será relocado para o passeio em frente à feira e ganhará abrigo.

Por sua vez, o passeio em frente à feira, com 800 m de extensão, será revitalizado e alargado. Em vez de 1,5 metro, passará a ter três metros de largura.

"Será mais seguro para os passageiros. Hoje eles ficam espremidos em um canteiro de um metro e desprotegido do sol e da chuva", observou Fabrizzio Muller.

A engenheira de tráfego Cristina Aragón acredita que toda tentativa de organizar o trânsito é bem-vinda, mas faz algumas ressalvas. "A ciclofaixa deveria ir até o terminal de ferryboat para fazer a integração entre os dois meios de transportes. Além disso, é preciso encontrar uma solução para os veículos pequenos que fazem carga e descarga porque senão eles podem voltar a ocupar a via", acredita.

O feirante Domenico Selo, 41, disse ser favorável à retirada da marginal e dos carros que ficam em frente à feira. "Dará mais visibilidade, mas é preciso criar vagas próximas para não afastar os clientes e matar o nosso comércio", opinou.

O estudante Pedro diz esperar que o trânsito melhore. Ele lembra que a situação se complica às terças e quintas-feiras, quando há abastecimento de mercadorias.

"Feirantes atravessam com carros de carga fora da faixa e com o sinal fechado, caminhões fazem a descarga de mercadorias fora do horário. É um caos", lembra.

Para Fabrizzio Muller, além de melhorar o fluxo, a intervenção vai tornar o local mais atrativo. "Muita gente deixa de ir lá por causa da desorganização. Acredito que a reforma vai mudar isso", aposta.

Passarelas

Um projeto para a implantação de duas passarelas na região já foi concluído pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e aprovado pelo prefeito ACM Neto, segundo o titular da pasta, Marcílio Bastos.

Ele conta que a implantação está em fase de estudo para, em seguida, ser licitada. "É muito difícil fixar a estrutura naquela região porque sabemos que várias redes passam pelo subsolo", afirmou Bastos.

Mesmo com a dificuldade, o gestor disse confiar no trabalho da Companhia de Desenvolvimento de Salvador (Desal) para que a instalação ocorra o mais breve possível. A previsão é instalar os equipamentos em dois pontos: em frente ao colégio estadual Hamilton de Jesus Lopes e o terminal marítimo de São Joaquim.

A estrutura ligará as avenidas Engenheiro Oscar Pontes e a Jequitaia de um passeio a outro. "Pensamos nesses dois lugares por causa do fluxo de estudantes - uma vez que há escolas nas duas avenidas - e de passageiros que utilizam o ferryboat", explicou.

O principal objetivo, segundo ele, é proporcionar segurança para quem caminha pelo local: "Os pedestres deixam de ficar vulneráveis aos veículos e se protegem também da chuva".

Mas o gestor lembra que um resultado secundário e importante será a melhoria na mobilidade, já que a eliminação do semáforo evita a retenção do tráfego.

Acessibilidade

Para a engenheira Cristina Aragón, a passarela é fundamental, já que a ampliação do número de faixas vai prejudicar o pedestre, tornando a travessia da via mais longa.

Ela lembra que há alguns anos já se pensou nas passarelas, mas a implantação não foi realizada. "É muito importante pensar nos transportes alternativos, no ciclista e no pedestre", observou a engenheira.

Na última quarta-feira, A TARDE presenciou o atropelamento de uma idosa nas proximidades do terminal marítimo quando ela tentar atravessar fora da faixa de pedestres e com o sinal fechado. Segundo comerciantes, acidentes são comuns na região por causa das travessias arriscadas feitas com frequência.

