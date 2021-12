Obra na região do Jardim dos Namorados causa engarrafamentos na região

A obra de duplicação da avenida Octávio Mangabeira, na região do Jardim dos Namorados (Pituba), causa engarrafamentos na orla de Salvador na manhã desta quinta-feira, 5. Tanto motoristas que vêm da Pituba como de Itapuã enfrentam lentidão e devem redobrar a atenção ao passar pela localidade.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por conta da obra de pavimentação da nova via, foi bloqueado o retorno que dá acesso à rua Fernando de Menezes de Góes, atrás do Habib's. De acordo com o órgão, por conta disso, o condutor terá que manobrar em frente ao bar Cubanacã (antigo Bambara).

O retorno que funciona no sentido contrário – da rua Fernando Menezes de Góes à Octávio Mangabeira, sentido Itapuã – também está fechado até a inauguração da via.

Conforme a Transalvador, o bolsão usado como estacionamento que atende aos bares e a uma academia da região, além do Colégio Integral, será reordenado para a implantação da nova via, sentido Rio Vermelho.

“A duplicação da orla naquele trecho busca resolver um congestionamento crônico na rua Fernando Menezes de Góes, que compromete atualmente a via em frente ao Colégio Integral, sentido Rio Vermelho, e na saída da avenida Magalhães Neto sentido orla”, explicou o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, em nota.

Ainda segundo o órgão de trânsito, há sinalização, com painéis eletrônicos, e orientação aos condutores com auxílio de monitores de tráfego. A obra foi iniciada no último dia 29 de setembro e a previsão para o término das obras é na próxima terça-feira, 10.

