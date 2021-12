Obra na Pituba provoca interdição parcial da avenida Octávio Mangabeira

Os motoristas que trafegam pela avenida Octávio Mangabeira devem ficar atentos à interdição parcial da pista no trecho da Pituba, em decorrência de uma obra na Praça Nossa Senhora da Luz. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a intervenção na via deve durar cerca de 10 dias e, neste período, não serão necessárias mudanças no trajeto.

Quem vem de Amaralina, com destino ao Costa Azul, e quer evitar a região, pode acessar a rua Amazonas pelas ruas Piauí ou Goiás, seguir até a rua São Paulo e retornar à orla pela rua Bahia. Quem vem do Itaigara, pode entrar na rua Ceará e seguir para rua Bahia.

Agentes da Transalvador estão na região para manter o ordenamento do tráfego e minimizar os possíveis transtornos.

