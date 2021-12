Obra interdita trânsito por dois dias em rua do Rio Vermelho

A partir desta terça-feira, 4, o trecho da rua João Gomes, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, entre a churrascaria Fogo de Chão e o Largo de Santana (também conhecido como Largo de Dinha) será interditado a partir das 21h até as 5h do dia seguinte, se repetindo também na quarta-feira, 5, no mesmo horário e com mesma duração.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interdição irá ocorrer para substituir trecho da rede distribuidora de água do Rio Vermelho. Como vias de tráfego alternativas os motoristas devem utilizar, preferencialmente, a Rua Conselheiro Pedro Luiz e a Avenida Anita Garibaldi.

Mesmo com a obra, o abastecimento na região não será afetado durante a realização dos serviços, informou, por meio de nota, César Requião, superintendente de Abastecimento de Água da Embasa para a região metropolitana.

