Obra emergencial interdita rua Politeama de Baixo

A rua Politeama de Baixo, no Centro de Salvador foi interditada por conta de uma obra emergencial na manhã desta quarta-feira, 18. Um buraco impede a passagem de veículos no local.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa), que é responsável pelo serviço, a via será liberada após o término da obra.

Os motoristas que acessam esta via para chegar até a avenida Vale dos Barris podem seguir pela avenida Joana Angélica e depois pelo Dique do Tororó. Uma outra alternativa é ir pelo Campo Grande ou Vale do Canela.

