Obra de recapeamento e evento congestionam Paralela e Orla

Obras de recapeamento no asfalto congestionam a Avenida Paralela, em ambos os sentidos, no início da tarde deste domingo, 1º. No sentido aeroporto, o trecho mais crítico é na região do Imbuí. A obra da prefeitura acontece na entrada do bairro. Já no sentido Iguatemi, o trânsito começa a ficar lento na altura do Rei da Pamonha, no Posto Menor Preço, na Paralela, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

A orla também tem pontos de congestionamento na Avenida Orlando Gomes, sentido Itapuã, próximo ao Habib's, por conta do grande número de pessoas que se dirigem ao Festival da Cultura Japonesa, que acontece na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), até as 22h.

Na região entre os bairros de Costa Azul e Jardim Armação, a realização da corrida Maratona Caixa Salvador deixou o trânsito lento na região durante boa parte da manhã. Mas, segundo a Transalvador, o tráfego deve ser normalizado nos próximos minutos, pois as vias já foram liberadas.

