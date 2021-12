Obra de recapeamento deixa trânsito lento na Paralela

Uma obra de recapeamento asfáltico na entrada do Bairro da Paz deixa o trânsito lento e congestionado na Avenida Luís Viana Filho (Av. Paralela). De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) a lentidão na via chega às imediações do Shopping Paralela. A obra está sendo executada pela Secretaria de Manutenção (Seman).

Trânsito

As regiões do Iguatemi, Rótula do Abacaxi, Cidade Baixa e Orla seguem com o trânsito bastante lento. Segundo o órgão de trânsito, a lentidão é provocada pelo fluxo de veículos que circulam no horário.

