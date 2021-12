Obra da Embasa interdita rua da cratera no Uruguai

A Rua Direta do Uruguai foi interditada nesta quinta-feira, 24, por conta de uma obra da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa). O serviço é realizado no mesmo local onde o asfalto cedeu, criando uma cratera que engoliu uma carreta no último dia 10. O buraco foi consequência de um problema em uma tubulação da Embasa, que reparou a via após o acidente.

adblock ativo