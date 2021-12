Obra da Embasa causa buraco na Barroquinha

Um buraco foi aberto na avenida José Joaquim Seabra por conta de uma obra que a Empresa Bahia de Águas e Saneamento (Embasa) realizada na manhã desta quarta, 21, em frente ao quartel dos Bombeiros na Barroquinha, em Salvador.

O local está sinalizado e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) monitoram o tráfego na localidade. Até as 8h20, o buraco não estava interferindo no fluxo de veículos que passam pela região, de acordo com o órgão municipal.

A Embasa foi procurada pela reportagem do Portal A TARDE, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno da empresa.

Atenção! Buraco no Cruzamento da Barroquinha com a Ladeira da Praça. Equipe da Transalvador monitorando o tráfego. Foto: SSP - BA pic.twitter.com/0Orh5G2aOS — Transalvador (@Transalvador1) 21 de fevereiro de 2018

