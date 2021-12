Obra da Embasa altera trânsito no Rio Vermelho

O tráfego de veículos na Rua da Paciência, no bairro do Rio Vermelho, deve ser evitado a partir desta quinta-feira, 30, até a próxima segunda, 4, por conta de uma obra da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) para recuperar a tubulação responsável pelo transporte do esgoto coletado nas bacias sanitárias da Barra, Ondina e Rio Vermelho até a Estação de Condicionamento Prévio da Embasa, no Lucaia.

A intervenção, que teve início nesta quinta, é realizada em trecho de cerca de 1,2 quilômetro, entre o restaurante Sukyaki e o Parque Cruz Aguiar, no Rio Vermelho. As obras começaram na quarta, 29, e a previsão é que seja concluída em 50 dias.

Como via alternativa, a Embasa solicita que os motoristas usem, preferencialmente a Av. Garibaldi. A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), fará a ordenação do fluxo de veículos durante a realização dos trabalhos.

