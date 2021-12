Obra da Coelba deixa trânsito lento na avenida Garibaldi

O trânsito segue intenso na avenida Garibaldi na manhã desta quinta-feira, 28, no sentido centro, por conta de uma obra de manutenção da rede para o Carnaval 2018, realizada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o serviço é realizado nas imediações do monumento Clériston Andrade, local onde há mais retenções no tráfego.

O órgão de trânsito também registrou intensidade na saída da avenida Paralela, sentido rodoviária, perto da antiga concessionária Grande Bahia. O fluxo de veículos causa lentidão na rua Osvaldo Cruz, no Rio Vermelho. O tráfego flui normalmente nas demais ruas e avenidas da capital baiana.

Obra da Coelba deixa #trânsito congestionado na Avenida Garibaldi, sentido centro. Foto1: SSP - BA pic.twitter.com/MPoEvNCYmN — Transalvador (@Transalvador1) 25 de janeiro de 2018

