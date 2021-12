Obra altera trânsito na Paralela e Edgard Santos na segunda

O tráfego de veículos será alterado nas avenidas Luis Viana Filho (Paralela) e Edgard Santos entre as 23h de segunda-feira, 3, e 6h de terça, 4, para movimentação e manobras de máquinas e equipamentos pesados para a nova etapa da construção do Complexo Viário Imbuí-Narandiba. A informação foi divulgada nesta sexta, 31, pela Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia (Secom).

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), responsável pela execução das obras, informou que, durante a operação, as vias serão totalmente sinalizadas para maior conforto e segurança dos usuários que precisarem trafegar pelos locais.

Na Paralela, sentido Centro, nas imediações do bairro de Narandiba, próximo à sede da empresa Odebrecht e da Concessionária Danton, o trecho será interditado em duas faixas, ficando outras duas liberadas para o tráfego de veículos.

Na Edgard Santos, no sentido da Avenida Paralela, em Narandiba, haverá interdição de um trecho desse acesso. Para chegar à Paralela, será necessário pegar o retorno existente à esquerda e o acesso à Avenida Luis Viana Filho será feito por intermédio da Rua Silveira Martins, no Cabula.

Neste trecho interditado o acesso só será permitido aos moradores locais. Nesse período, será mantido sem alteração o acesso ao bairro de Narandiba pela Avenida Edgard Santos.

Mobilidade urbana

O complexo Viário Imbuí-Narandiba faz parte do conjunto de ações estruturantes em execução pelo Governo do Estado, que busca melhorar a mobilidade urbana em Salvador.

Iniciadas em maio do ano passado, as obras contam com investimentos da ordem R$ 95 milhões e a previsão de entrega é para junho.

adblock ativo