Número de mortes nas estradas durante o feriadão diminui 25%

Durante o feriadão da Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 140 acidentes nas estradas, um aumento de 3,57% em relação ao ano passado. Entretanto, houve redução no número de feridos e mortos. Neste feriado, foram registrados 64 feridos (14,67% a menos que 2012) e seis mortos, uma redução de 25%. Em 2012, a Operação Semana Santa registrou 135 acidentes, 75 feridos e oito mortes.

Nos quatro dias do feriadão, a PRF fiscalizou 7.131 veículos e 7.360 pessoas. Deste total, foram feitas 2.538 autuações. Além disto, 522 condutores foram notificados por ultrapassagens indevidas, 136 por problemas com equipamentos obrigatórios no veículo, 342 pela não utilização do cinto de segurança e 319 por situações relacionadas à carteira de habilitação. Durante a operação também foram fiscalizadas 1.239 motocicletas, sendo 209 notificadas por infrações de trânsito diversas.

Lei Seca - A operação realizou 1.878 testes com bafômetro e notificou 81 condutores que dirigiam alcoolizados com multa de R$ 1.915,40. Dos flagrados, 22 condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária por crime de embriaguez no trânsito.

Nas rodovias estaduais, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou 37 acidentes e 11 mortes de sexta-feira, 29, a domingo, 31. A maioria dos acidentes foi causada por colisões frontais e laterais entre veículos de pequeno porte, de acordo com informações da PRE.

