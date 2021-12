Número de mortes em rodovias baianas cai 44% na Páscoa

O número de mortes em rodovias baianas diminuiu em 44% durante a Páscoa 2016, em relação ao mesmo feriado no ano passado, segundo relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta segunda-feira, 28. O balanço se refere ao período entre os dias 24 e 27 de março, quando ocorreu a 'Operação Semana Santa'.

Os três locais onde ocorreram as sete mortes foram a BR 101, por saída de pista, na BR 116, por atropelo a pedestre, e na BR 324 Norte, por colisão frontal. No total, foram registrados 58 acidentes, o que significa menos 55% dos 123 casos de 2015, e 57 feridos, 36% a menos dos 86 ocorridos no ano passado.

A PRF classificou os resultados como "satisfatórios". Segundo a instituição, os policiais executaram as metas definidas a partir de estudos técnicos.

Durante os quatro dias, policiais militares, durante a "Operação Semana Santa 2016" concomitante a "Operação Círio Pascal", abordaram 5.987 veículos, 16,8% a mais comparado ao número de 4.980 do mesmo período de 2015. Desse número, 1.018 foram autuados e 82 retidos. Ficaram recolhidas, ainda, 23 CNHs e 59 CRLVs, o que significa aumento, respectivamente, em relação a 2015 de 46% e 22,6%.

