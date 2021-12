Número de acidentes cai 41,7% em feriadão, segundo PRF

O número de acidentes nas rodovias federais que cortam a Bahia caiu 41,7% durante o feriado de Finados, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal na Bahia. Porém, o feriado de Finados do ano passado foi um domingo e, portanto, não houve feriado prolongado, o que dificulta a comparação.

Durante os quatro dias de ação, a PRF realizou 1.868 autuações. Ao todo, 60 condutores foram notificados por dirigirem alcoolizados e 31 pessoas foram encaminhadas para delegacias de polícia judiciária, correspondentes aos locais onde crimes foram constatados, por diversos motivos, incluindo 10 por crime de embriaguez no trânsito.

Em números absolutos, foram contabilizados 60 acidentes, com 62 feridos e 9 mortos; o que representa uma redução de 41,7% na quantidade de acidentes, queda de 21,5% em quantidade de feridos e aumento de 12,5% de vítimas fatais, comparando-se ao mesmo período de 2014.

Porém, se forem considerados os indicadores relativos, a redução no número de acidentes é de 44,47%, a quantidade de pessoas feridas cai para 25,19% e aumenta em 7,24% o número de pessoas que morreram em todo estado, com a mesma comparação. Nesse caso, a PRF leva em consideração, além dos números absolutos, a evolução da frota veicular nacional, que aumenta a cada ano e já ultrapassa a casa dos 89 milhões de veículos.

A Operação Finados 2015, realizada desde o dia 30 de outubro, foi encerrada à meia-noite desta terça-feira, 3, nas BRs 324, 101, 420 e 116. Foram desenvolvidas ações preventivas, além das tradicionais de fiscalização de trânsito e combate à criminalidade.

Causa de acidentes

As colisões frontais foram responsáveis por quatro mortes em dois acidentes. Em saídas de pista, ocorreram mais duas mortes, em dois acidentes. Seguidas por colisão traseira, transversal e com bicicleta, cada um com uma morte, em um acidente de cada tipo.

A PRF ressaltou que a maioria destes acidentes são comumente atribuídos ao excesso de velocidade, falta de atenção e/ou às ultrapassagens arriscadas.

Rodovias nacionais

Nas estatísticas nacionais, foram contabilizados pela PRF nacional 1.141 acidentes, com 1.066 pessoas feridas e 84 mortos. Mais de 45 mil motoristas foram autuados por excesso de velocidade e quase 25 mil multados por outras irregularidades, como falta de cinto de segurança, dirigir pelo acostamento, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas.

Além disso, 805 motoristas foram flagrados dirigindo após ingerir bebida alcoólica e mais de 4 mil motoristas foram flagrados e autuados por fazer ultrapassagens irregulares.

