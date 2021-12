Novos radares não alteram tráfego na Estrada do Coco

O tráfego de veículos seguiu sem retenções no primeiro fim de semana após o início da operação dos novos equipamentos de fiscalização eletrônica instalados na Estrada do Coco (BA-099).

No final da tarde deste domingo, 1º, mesmo com o grande fluxo de veículos que retornavam das praias do Litoral Norte, não foram registrados congestionamentos.

Os radares, que começaram a funcionar na última sexta-feira, foram posicionados em três principais trechos: km-0,5 (no início da rodovia), km-5,5 (próximo ao condomínio Encontro das Águas) e no km-7 (nas proximidades do supermercado Bompreço).

Os aparelhos vão flagrar condutores que ultrapassarem 60 km/h, velocidade máxima permitida na via.

Conforme informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) do município de Lauro de Freitas, os radares devem contribuir com a redução de acidentes na Estrada do Coco, via mais movimentada de Lauro de Freitas.

Trânsito livre

A auxiliar de enfermagem Janete Torres, 35, deixou a praia de Vilas do Atlântico mais cedo do que o previsto para fugir do congestionamento, no entanto, encontrou o trânsito livre.

"Imaginei que, por conta dos radares, ia ficar presa no engarrafamento na volta para casa, ainda mais em um dia de sol, mas o trânsito estava tranquilo", disse.

Até o final de março, a Settop pretende instalar novos equipamentos de fiscalização eletrônica em outras vias mais movimentadas.

O número de radares previstos será definido posteriormente, após conclusão de estudo de tráfego realizado pela secretaria.

adblock ativo