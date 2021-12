Novos radares alertam motoristas que devem IPVA

A instalação de 326 novos radares em Salvador promete fechar o cerco contra os motoristas apressados. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), os equipamentos de última geração são capazes de registrar o veículo por 120 metros de distância.

Também serão alertados aqueles que avançarem no sinal vermelho, trafegarem em locais proibidos - como em alguns trechos da Barra - e, inclusive, estiverem em dívida com o IPVA.

Além dos carros, os caminhões que circularem em horário proibido serão multados, assim como os motociclistas que cometerem infrações.

A empresa do Paraná Velsis foi a vencedora da licitação com o valor de R$ 60,5 milhões e será a responsável pela implantação dos radares inteligentes. Os 80 equipamentos antigos, que estão distribuídos pela cidade, serão substituídos gradativamente, à medida em que os contratos forem vencendo.

Segudo o Detran, a expectativa é que até o final do ano os aparelhos sejam instalados em 208 pontos de fiscalização em 67 vias. Do total, 12 são aparelhos móveis, para serem utilizados nas blitze de licenciamento, capazes de identificar se o condutor tem pendências com o Registro Nacional de Veículos (Renavan) ou o Detran.

Fase de testes

Dois radares já foram testados pelos motoristas de Salvador, sem que eles fossem avisados. Os aparelhos funcionaram por quatro dias do mês de abril, nas avenidas Luís Viana (Paralela) e Magalhães Neto, que registram grande fluxo de veículos.

"O fotossensor da Paralela deu 98% de aproveitamento de imagens e o outro, da Magalhães Neto, deu 98,5%", explicou em nota o diretor de Trânsito da Transalvador, Marcelo Corrêa. Na Paralela, o radar foi instalado embaixo do viaduto da avenida Luis Eduardo Magalhães, sentido Centro. Já na Magalhães Neto, está localizado em frente ao Hospital da Bahia.

