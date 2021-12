Novos extintores automotivos continuam em falta em Salvador

A procura pelos extintores automotivos continua intensa em Salvador, mesmo após a prorrogação do prazo para compra do item - anunciada na segunda-feira, 5.

Devido à demanda, postos de combustíveis e lojas especializadas permanecem sem estoque. A expectativa é receber novas remessas a partir da próxima semana.

A reportagem de A TARDE percorreu, na tarde de terça, 6, estabelecimentos em diferentes regiões da cidade. No posto Fiamma, em Água de Meninos, o produto está esgotado há oito dias. Segundo o gerente, Cláudio Ariane, os novos extintores devem ser entregues na próxima segunda-feira.

Na loja Chanech Extintores, localizada na Calçada, o pedido deve ser entregue no início de abril. "As pessoas querem pagar antecipadamente, mas não fazemos reserva. Apesar de contarmos com esse prazo para recebimento dos extintores, há risco de atraso", explica Kátia Silva, funcionária da loja.

O motorista Elcimar Santos, 42, está preocupado com a dificuldade para comprar o extintor obrigatório. "Já fui a diferentes lugares e não encontro. Aumentar o prazo foi essencial, pois terei mais tempo para procurar", diz.

Já a funcionária pública Tânia Reis, 53, adquiriu o equipamento no interior do estado. "Comprei-o em Inhambupe (a 167 km da capital). Foi mais fácil, pois a demanda lá estava menor do que em Salvador", afirma.

