Novo retorno na Av. Magalhães Neto funcionará aos domingos e feriados

A partir deste fim de semana, motoristas que passarem pela avenida Magalhães Neto, no baiirro da Pituba, em Salvador, aos domingos e feriados, poderão utilizar um novo retorno localizado próximo ao cruzamento com a avenida Tancredo Neves. A área fica liberada apenas aos domingos e feriados em que a Magalhães Neto estiver fechada. Fora do período, o local volta a ser bloqueado.

O retorno foi construído por uma determinação da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) ao restaurante McDonald’s, recentemente inaugurado no Loteamento Aquarius. Segundo a Transalvador, o objetivo é possibilitar aos veículos que estiverem na avenida Magalhães Neto acessarem a área do Loteamento e o Hospital da Bahia.

A avenida Magalhães Neto é fechada para tráfego aos domingos e feriados para a realização do projeto Ciclofaixa de Lazer. Nestes dias, a circulação de veículos é liberada somente após a saída do supermercado GBarbosa, no sentido avenida Tancredo Neves, e próximo ao cruzamento com a avenida Octávio Mangabeira, ambos os sentidos em apenas uma faixa de tráfego.

