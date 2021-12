Novo retorno é disponibilizado no Itaigara

Um novo retorno provisório foi aberto neste sábado, 5, após a saída do shopping Paseo ao final da avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Itaigara, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o retorno já existente, que fica próximo à avenida Juracy Magalhães, foi fechado definitivamente neste sábado, 5.

O retorno provisório ficará aberto até que as obras do BRT avancem, quando deve ser construído um retorno definitivo, próximo à entrada do bairro de Santa Cruz. Conforme o órgão, o objetivo da mudança é o de diminuir os transtornos causados pela obra do BRT.

