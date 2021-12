Novas vias mudam a dinâmica de mobilidade de Salvador

Salvador é apontada como uma das capitais mais congestionadas do país, superando metrópoles como São Paulo. Novas vias, como as Linhas Vermelha e Azul, o VLT do Subúrbio e as linhas 1 e 2 do metrô vão mudar a dinâmica de mobilidade da capital baiana.

A avenida Orlando Gomes entregue neste domingo, 5, duplicada e revitalizada pelo governo estadual, faz parte, junto com a 29 de Março, da Linha Vermelha. Quando toda a via, que terá 13 km, estiver concluída, a população terá a opção de trafegar de Paripe à orla de Piatã, em um trajeto que encurta a distância entre os bairros e evita pontos de retenção de trânsito.

A avenida 29 de Março está com mais de 44% de obra concluída e tem o investimento de R$ 581,5 milhões. São seis viadutos, pontes, ciclovias e pista dupla com três faixas cada, com uma exclusiva para o transporte sobre rodas (BRT).

A nova via beneficiará diretamente moradores dos bairros Trobogy, Mussurunga, Bairro da Paz, Jardim Nova Esperança, Águas Claras e Cajazeiras. "Daqui a até 40 dias devemos inaugurar a via regional até Águas Claras", antecipou o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins.

A Linha Azul, com 12,7 km, vai ligar Patamares, na orla atlântica, ao bairro do Lobato, no subúrbio ferroviário. O investimento é de R$ 647 milhões. A primeira etapa ficou pronta em 2014, com a duplicação e ampliação da avenida Pinto de Aguiar que, junto à avenida Gal Costa (em obra de drenagem), forma a linha.

"Novas intervenções estão previstas para 2017, mas temos desapropriações, crise econômica e mudança de governo. Isso exige readequação do planejamento pela dificuldade de recursos", pontuou Martins.

A via já tem 24% das obras concluídas e contará com dez viadutos, quatro túneis duplos, ciclovias e pista dupla, com três faixas cada, uma exclusiva para o transporte público, integrando-se ao metrô.

Os moradores dos bairros São Rafael, São Marcos, Sussuarana, Mata Escura e Campinas de Pirajá serão beneficiados, diretamente.

"As vias vão, não só melhorar a mobilidade para as pessoas, como também ser um vetor de crescimento para novos empreendimentos e formas de geração de emprego e renda", disse Carlos Martins.

Metrô

O metrô chegará ao Aeroporto de Salvador em 2017 (Linha 2). Além disso está previsto um novo trecho de Pirajá a Águas Claras (Tramo 3), com extensão de 5,5 km, complementar à Linha 1.

Em dezembro de 2015, os 12 km do projeto original, a Linha 1, foram entregues pelo Estado, após mais de 13 anos parados. A integração aos ônibus urbanos e metropolitanos já funciona nesta linha. São oito estações: Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Acesso Norte, Retiro, Bom Juá, Bonocô e Pirajá.

O bilhete dá direito ao usuário usar linhas metropolitanas em três horas, e de duas horas para linhas urbanas. "Estações do Detran e Acesso Norte estarão prontas até julho", disse ele.

