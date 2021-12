Novas regras para carga e descarga passam a valer na segunda

As novas regras de carga e descarga e circulação de veículos pesados em Salvador começam a valer já na próxima segunda-feira, 9. As placas de sinalização estão sendo implantadas e serão mais de 300, informa a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

O superintendente do órgão, Fabrízzio Muller, informa que a fiscalização vai ser ostensiva, autuando e aplicando as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento ou parada.

Os condutores que estacionarem os veículos em locais e horários proibidos pela sinalização cometem uma infração grave, ganham cinco pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 127,69. Aqueles que desrespeitarem as normas de circulação somam quatro pontos na carteira e são multados em R$ 85,13.

O decreto nº 23.975, assinado pelo prefeito ACM Neto, determina que ficam proibidas operações de carga e descarga de bens e de mercadorias nas Zonas de Restrição de Operação de Carga e Descarga (ZRCD), em estabelecimentos comerciais e de serviços, de segunda a sexta-feira, entre 6h e 21h e das 6h às 14h, aos sábados.

Existem algumas exceções, entre elas operações de carga e descarga realizadas com automóveis e motocicletas, serviços de tratamento e abastecimento de água, assistência médica e hospitalar, coleta de lixo, entre outras.

Também está proibido o trânsito de caminhões e tratores acima de 6,5m de comprimento nas Áreas de Restrição à Circulação (ARC) do município, entre 6h e 10h de segunda a sábado; das 17h às 20h de segunda a sexta-feira; e das 9h às 20h, nos sábados, domingos e feriados na orla de Salvador.

adblock ativo