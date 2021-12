Novas baias de ônibus serão entregues na orla e Bonocô

Novas baias de ônibus serão entregues neste sábado, 6, na Av. Otávio Mangabeira (Orla) e Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô), com o intuito de melhorar o fluxo de veículos e dar mais segurança aos usuários do transporte público da capital baiana.

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) vai inaugurar uma baia com capacidade de parada simultânea para até oito ônibus na orla, em frente ao Sesc Piatã, sentido Pituba.

"O período de fluxo maior é justamente o verão, que se aproxima. E, além do benefício para banhistas, a baia também garantirá maior fluidez ao tráfego da via, já que a libera para a passagem dos demais veículos", afirmou o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller.

Na Bonocô, no final da avenida, no sentido Iguatemi, o ponto de ônibus será deslocado da altura da passarela para mais próximo do Posto Mataripe, também numa nova baia para evitar que os ônibus parem na pista e provoquem engarrafamento de veículos na via.

