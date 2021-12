Nova via que liga BR-324 à avenida Luís Eduardo é inaugurada

Foi inaugurada na manhã desta terça-feira, 6, a nova via de ligação entre a BR-324 e a avenida Luís Eduardo Magalhães. A intervenção permite aos motoristas, que chegam à capital pela rodovia, acesso à Paralela sem passar pela região do Iguatemi.

A inauguração da via aconteceu com a presença do governador Rui Costa, em seu primeiro ato público após a posse, em 1º de janeiro.

A via, no sentido contrário, havia sido entregue no dia 14 de abril de 2014. Ambas alças de ligação fazem parte do Programa Mobilidade Salvador, que estima investimento de R$ 8 bilhões na cidade.

Dentro do programa, já foram entregues as obras da Linha 1 do metrô, o Complexo Viário Imbuí-Narandiba, as marginais da avenida Paralela e da Estrada do Curralinho, que liga a Luís Eduardo ao Stiep, e a duplicação da avenida Pinto de Aguiar.

Ainda estão em andamento as construções dos corredores de tráfego I, que liga a orla de Salvador, em Patamares, ao subúrbio, e o corredor II, que vai permitir o tráfego entre a orla, na região da avenida Orlando Gomes, e a BR-324.

adblock ativo