Nova via pretende acabar com gargalo entre a orla e a Pituba

A construção de uma nova via na região do Jardim dos Namorados foi anunciada nesta terça-feira, 13, como uma solução para melhor o trânsito entre a orla de Salvador e o bairro da Pituba. A pista terá quatro faixas e irá ligar as avenidas Otávio Mangabeira e Manoel Dias da Silva.

O objetivo é evitar que os veículos passem pela rua Fernando Menezes de Góes, considerado pelo governo municipal como um gargalo no tráfego na região. A prefeitura explica que esta rua possui apenas três faixas, mas recebe o fluxo de veículos que saem de sete faixas da Otávio Mangabeira e da Magalhães Neto, afunilando o trânsito.

Com a construção dessa pista, os condutores não terão que circular nessa rua. A nova via começa nas imediações do Caranguejo de Sergipe e segue até a entrada da Manoel Dias.

A intervenção no Jardim dos Namorados também conta com a criação de um novo retorno, que dará acesso a quem sai da Manoel Dias sentido Otávio Mangabeira. O retorno ficará na altura do posto de combustível da região e também deve atender quem sai da Magalhães Neto.

A obra está estimada em R$ 2 milhões e deve ficar pronta em seis meses, segundo a prefeitura.

Outras obras

Além do Jardim dos Namorados, o governo municipal também anunciou outras mudanças no trânsito no Imbuí, Stiep e na avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto.

No Imbuí, será feito um novo acesso na saída da rua Jayme Spolnick. Com isso, quem sai do Marback terá acesso direto a avenida Jorge Amado, a principal do bairro, e não terá que passar pela rua das Araras. O objetivo é melhorar a fluidez no Imbuí.

No Stiep, a prefeitura pretender fazer duas intervenções no canteiro central do bairro. Uma das ações vai permitir a saída da rua Rodolfo Coelho Cavalcanti direto para a rua Manoel Ribeiro. A outra medida vai permitir o retorno de quem está na Estrada do Curralinho e segue para a Manoel Ribeiro, sentido Centro de Convenções.

Já em São Cristóvão, a intenção é melhorar os engarrafamentos registrados na altura do Salvador Norte Shopping. Para isso, a avenida Aliomar Baleeiro terá tráfego único a partir da rua Três de Maio, em direção ao shopping. No sentido oposto, os motoristas devem acessar a rua Lauro de Freitas, prosseguindo pela rua Três de Maio até retornar a avenida Aliomar Baleeiro.

O governo municipal ainda não definiu prazo para finalização de todas essas obras, que devem custar no total R$ 3 milhões, incluindo o investimento estimado para a região do Jardim dos Namorados, que é de R$ 2 milhões.

