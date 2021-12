Nova estrada do Curralinho é inaugurada em Salvador

A nova estrada que liga a avenida Paralela ao bairro do Stiep foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, 22. A cerimônia contou com a presença do governador Jaques Wagner e autoridades do Estado.

A ligação é formada por duas vias, compostas por duas faixas de trânsito cada, que totaliza dois quilômetros de extensão. A obra é mais uma alternativa para os motoristas que costumam passar pelos bairros do Imbuí, Boca do Rio e Jardim Armação.

Segundo a assessoria da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a estrada vai desafogar o grande tráfego de veículos em duas áreas constantemente congestionadas da capital baiana: a avenida Tancredo Neves e o acesso ao bairro do Costa Azul.

