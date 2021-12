Nova cratera surge no bairro do Imbuí e preocupa motoristas

Uma nova cratera surgiu no bairro do Imbuí, próximo ao banco Itaú, e preocupa os motoristas que passam pelo local. A depressão na pista apareceu no mesmo local em que o asfalto afundou em 8 de julho deste ano e "engoliu" um veículo.

Na ocasião, ficou constatado que um vazamento na rede distribuidora que atende o bairro, e que é de responsabilidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), teria causado o problema.

Assim como na primeira, esta nova cratera está cheio de água, como mostra uma foto divulgada pelo internauta Magno Brandão, na rede social Facebook.

A sala de rádio da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) informou que não tinha sido notificada da cratera, mas que, após contato da reportagem do Portal A TARDE, enviou uma equipe para o local.

Carro foi "engolido" por cratera no bairro do Imbuí em 8 de julho (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

