Notificações por excesso de velocidade têm redução de 38% em Salvador

O número de notificações por excesso de velocidade em Salvador teve uma redução de cerca de 38%, quando comparado os quatro primeiros meses de 2019 e 2018. A pesquisa realizada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou 97.019 notificações por esse tipo de infração, enquanto que em 2018, esse número chegou a 157.428.

A infrações são fiscalizadas por 183 equipamentos eletrônicos distribuídos em diversas vias da cidade. As penalidades variam de acordo com o nível de excesso da velocidade e as multas vão de R$ 130,16 a R$ 880,41.

A avenida Oceânica, no trecho do Clube Espanhol, sentido Farol da Barra, e a marginal da Avenida Luiz Viana Filho (Paralela), no sentido rodoviária, após a terceira saída do Centro Administrativo da Bahia (CAB), são as vias com maiores registros de excesso de velocidade.

Os trechos com menos registros de infrações desse tipo, estão situados na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), na altura estação ferroviária de Periperi, no sentido Calçada, e na Avenida Vasco da Gama, na via exclusiva de ônibus, no sentido Lucaia.

