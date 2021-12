Multas aumentam durante o Carnaval deste ano

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) notificou 6.701 condutores por infrações cometidas durante o período do Carnaval. Durante a folia do ano passado, 4.414 motoristas foram notificados no total – o que representa aumento de quase 50% nas autuações este ano.

Uma das novidades do órgão no Carnaval deste ano, o radar móvel implantado na faixa exclusiva para ônibus e táxis da avenida Centenário, foi responsável por 645 destas notificações. Somente na última noite da festa, 124 veículos foram autuados pelo órgão por esta mesma infração.

O radar teve o objetivo de inibir os condutores que descumprem a exclusividade da via para táxis e ônibus e, assim, melhorar a fluidez do trânsito, segundo o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração por trafegar em faixa exclusiva é gravíssima e prevê multa de R$ 191,57.

Um dos maiores números de notificações foram por estacionamento irregular, que teve 1.569 autuados pelo órgão, quantidade levemente maior do que no ano passado, quando 1.502 foram flagrados. Durante os dias de folia, a Transalvador removeu 603 veículos aos pátios por estacionamento irregular e fiscalização de alcoolemia, 642 a menos do que no ano passado.

Muller atribuiu a redução à maior conscientização dos condutores, que evitaram estacionar em locais proibidos. Quanto aos que foram penalizados por estacionamento irregular, ele conta que, muitos destes, foram multados enquanto estavam no carro e não tinham os veículos removidos.

Muitos motoristas, até mesmo aqueles que fazem transporte irregular, estacionavam em local proibido e ficavam no veículo. Assim, o carro não era removido”, diz ele, complementando que muitas notificações foram feitas também por videomonitoramento.

Com relação às blitze de alcoolemia, 2.031 condutores foram abordados, gerando 502 notificações – 303 por consumo de álcool e 199 por demais infrações. Um dos motoristas foi autuado por crime de trânsito (quando excede 0,3 mg de álcool por litro de ar), enquanto no ano passado foram oito. Oitenta e três veículos foram removidos ao pátio durante esta operação e 268 carteiras de habilitação foram recolhidas.

Melhor fluidez

Muller conta, ainda, que a faixa exclusiva da avenida Centenário funcionou e ajudou a melhorar a fluidez do trânsito na região. Para o Carnaval do próximo ano, outras medidas estão sendo pensadas, inclusive na ampliação de faixas exclusivas para outros pontos.

“É uma possibilidade. O que podemos buscar fazer, no futuro, é que as pessoas usem menos ainda os carros”, afirmou o superintendente. Mudanças na avenida Garibaldi são estudadas.

