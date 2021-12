Mulher perde controle de carro e cai em ribanceira

A professora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Kátia Albuquerque, ficou ferida após seu carro capotar na subida da Avenida Luís Eduardo Magalhães. A motorista perdeu o controle do Agile, de placa NZD-8416, na curva e saiu da pista, descendo a ribanceira e capotando. O veículo parou após colidir no muro do 19ª Batalhão do Exército.

A condutora foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Para o resgate foi necessário puxar a maca onda vítima estava com uma corda. Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), Vitalmed e Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) participam do socorro à vítima.

Não há informações sobre o estado de saúde da condutora, mas ela estava consciente durante o atendimento.

