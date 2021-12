Mulher morre após carro colidir em poste na Dorival Caymmi

Uma mulher morreu na madrugada desta sexta-feira, 9, por volta de 3h, após o carro em que estava se chocar contra um poste na Avenida Dorival Caymmi.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na via sentido São Cristóvão, próximo ao Motel Sky. A motorista teria perdido o controle do carro, que rodou na pista e colidiu contra o poste.

O corpo da vítima, que estava no carona, permaneceu dentro do veículo até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para a realização da perícia. Viaturas da Polícia Militar e da Transalvador estiveram no local durante a manhã

A motorista do carro, ainda não identificada, foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com informações iniciais, a vítima sofreu uma fratura na coluna e segue em estado grave.

Por conta do acidente, o trâsito segue congestionado na região.

