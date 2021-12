Mudanças viárias no Iguatemi passam a valer 2ª; veja vídeo

A avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) e a região do Shopping da Bahia, antigo Iguatemi, irão passar por mudanças no tráfego a partir desta segunda-feira, 19. Entre as alterações, o sentido de algumas vias será invertido, outras passarão a ser mão dupla e novos acessos à avenida ACM e Lucaia serão implementados.

As mudanças viárias fazem parte do programa de mobilidade da Prefeitura e visam dar maior fluidez ao tráfego de veículos. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a região é alvo de uma das mudanças mais profundas previstas pelo programa de mobilidade.

A avenida ACM, no trecho em frente ao Shopping da Bahia, terá sentido único em direção à avenida Tancredo Neves, por isso os motoristas que vêm do Itaigara precisarão de novas alternativas de acesso ao shopping. Um novo acesso direto à ACM, através da interseção com a avenida Paulo VI, atenderá aos veículos que trafegam pelas avenidas Luiz Viana Filho (Paralela) e Juracy Magalhães (Lucaia).

Quem vem da Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) terá um novo acesso com semáforo ao Shopping da Bahia em frente ao próprio shopping. A rua atrás do centro de compras terá o sentido do tráfego invertido, que passa a ser em direção ao Caminho das Árvores.



No sentido Lucaia, o Viaduto Raul Seixas passará a contar com um acesso direto à via marginal da avenida ACM, próximo à Igreja Universal. Esta via marginal terá sentido único em toda a extensão. Por fim, na avenida Paulo VI, o motorista terá um novo acesso à rua Wanderley Pinho. O retorno próximo ao Hiperposto será eliminado.

Adaptação

O diretor de trânsito da Transalvador, Marcelo Correa, acredita que a população leve de 3 a 5 semanas para se acostumar ao novo ordenamento implantado. Segundo o diretor, outro ponto que irá promover a necessidade de adaptação é a alteração nos modos de acesso ao Shopping da Bahia.



Assista ao vídeo explicativo sobre as mudanças viárias na região do antigo Iguatemi:

