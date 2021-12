Mudanças no trânsito em Pirajá geram congestionamentos

As alterações feitas no tráfego da região de Pirajá, próximo à Brasilgás, causaram congestionamentos nos horários de pico durante a manhã e o início da noite desta terça-feira, 9. Muitos motoristas enfrentaram dificuldades para seguir os novos sentidos das vias.

Agora, para ter acesso aos bairros de Castelo Branco e Cajazeiras, quem segue pela via marginal da BR-324 em direção a Cajazeiras deve entrar na Av. Aliomar Baleeiro e continuar pela rua da Somália - transformada em mão única - sentido rua Cardeal Avelar Brandão Vilela.

Para fazer o percurso contrário, a Estrada Velha de Ipitanga passou a ter sentido único entre a rua Cardeal Avelar Brandão Vilela e a marginal da BR-324.

No cruzamento entre as vias, foi instalado um semáforo para auxiliar os motoristas a obedecer às mudanças e diminuir os riscos de acidentes e congestionamentos.

De acordo com os agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) que estão atuando no local, a retenção no fluxo de veículos deve continuar até que os condutores se adaptem.

Dúvidas

Na tarde desta terça, o movimento na região foi intenso, mas sem engarrafamentos. Em meio ao trânsito, motoristas e pedestres consultavam os agentes para sanar dúvidas quanto aos novos itinerários e possíveis mudanças em roteiros de ônibus.

A estudante Carla Reis, 28, não sabia se o coletivo que costuma pegar para ir para casa ainda passaria no ponto da Av. Aliomar Baleeiro (conhecida como Estrada Velha do Aeroporto) após as modificações implementadas.

"É o primeiro dia. Está cedo para dizer se vai diminuir os congestionamentos. Por enquanto, o fluxo está lento, mas espero que isso se normalize logo", disse.

Já o comerciante José Almeida, 54, trabalha próximo ao trecho alterado e não acredita que a medida possa trazer o resultado esperado.

"Para chegar a Mata Escura, temos que fazer um retorno mais distante agora. Não sei se esses novos trajetos vão ser suficientes para melhorar o tráfego aqui. Podem causar confusão", comentou.

Objetivo

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, explicou que as mudanças são permanentes e visam melhorar o fluxo de veículos na região e nos acessos aos dois bairros.

"Tendo como base as observações feitas em outras localidades modificadas, os agentes devem seguir atuando em Pirajá por um período de duas semanas, até que os novos sentidos estejam consolidados. Eles devem estar a postos das 7h às 20h", afirmou Muller.

Ele acredita que a sinalização colocada ao longo das vias vai ajudar os motoristas a seguirem o caminho indicado sem grandes problemas.

Sobre possíveis infrações cometidas, o superintendente garante que as punições adequadas serão aplicadas. Caso o motorista dirija na contramão nas vias de sentido único, ou estacione em local indevido, as multas podem variar entre R$ 86,13 e R$ 957,70.

