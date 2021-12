Mudanças no trânsito da Barra geram lentidão e insatisfação

O primeiro dia útil depois das mudanças nas rotas de trânsito na Barra, devido às obras da Prefeitura para requalificação da orla está sendo de trânsito intenso no bairro, desde a manhã desta segunda-feira, 30.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), motoristas e moradores reclamam da dificuldade para trafegar na região. Agentes estão no local para ordenar o trânsito e orientar os motoristas. Placas de sinalização também foram colocadas para orientar condutores e usuários de transporte coletivo.

Segundo o órgão, a falta de informação é um dos principais fatores que ocasionam as retenções no bairro. Há lentidão nos dois sentidos e os condutores enfrentam complicações por conta da suspensão da mão dupla da Rua Barão de Itapuã (sentido Farol), até o Barracenter, e na Rua Afonso Celso, que só pode ser acessada em um sentido.

O trânsito segue livre nas demais vias da capital baiana durante a tarde, inclusive nos grandes eixos. Até as 15h desta segunda, foram registrados dois acidentes com duas pessoas feridas em Salvador.

