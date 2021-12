Mudanças no tráfego do Santo Antônio começam neste sábado

Alterações no tráfego do bairro do Santo Antônio, no Centro Histórico de Salvador, estão previstas para começar a partir das 8h deste sábado, 16.

Uma das mudanças mais significativas ocorrerá na rua Direta do Santo Antônio, que passa a ter fluxo em mão única em direção ao Largo do Santo Antônio Além do Carmo.

Também terão sentido único de tráfego a rua dos Perdões, sentido Pelourinho, e a rua dos Marchantes, no sentido do largo da Cruz do Paschoal. O largo do Santo Antônio Além do Carmo passa a operar como rotatória, no sentido horário.

A ladeira do Baluarte permanece em mão-dupla, mas fica proibido estacionar no lado da via que segue para o largo do Santo Antônio. As mudanças visam melhorar a fluidez da via.

adblock ativo