Mudança no trânsito causa engarrafamento na Paulo VI

Os motoristas que circulam pela Avenida Paulo VI enfrentam trânsito lento em alguns pontos da avenida. A via exclusiva para ônibus no sentido Caminho das Árvores - Pituba, está sendo invadida por outros veículos. A mudança no trânsito começou a 0h deste sábado, 30.

Os dois pontos mais críticos, com engarrafamento, são nas proximidades dos Correios e também no cruzamento com a Av. Miguel Navarro y Canizares.

De acordo com Supervidor da Transalvador, Nilton Reis, nos primeiros 15 dias os motoristas que invadirem a via exclusiva não serão multados, apenas advertidos. O órgão informou que 35 agentes (25 de trânsito e 10 de transporte) foram enviadas a via para auxiliar os motoristas que passam pela região.

A avenida passa a ter uma faixa exclusiva para ônibus no sentido Praça Marconi (Correios) e as outras três faixas para tráfego misto no sentido Caminho das Árvores. Com a mudança, os veículos particulares que necessitem entrar e sair de estabelecimentos localizados à margem da via exclusiva para ônibus deverão trafegar no sentido Pituba - Caminho das Árvores, devendo cruzar a via exclusiva para a esquerda apenas quando necessário.

Os condutores que trafegam na Paulo VI no sentido único Pituba - Caminho das Árvores poderão acessar algumas vias transversais. Para o lado direito, as opções são as ruas Rubem Berta e dos Maçons, além da Avenida Miguel Navarro y Cañizares. Para a esquerda, os motoristas podem tomar as ruas Território do Amapá, das Camélias e das Rosas.

Quem precisar acessar à Paulo VI pela direita, no novo sentido, pode pegar as transversais Marechal Andréa e Almirante Carlos Paraguaçu de Sá. Já pelo lado esquerdo, as opções são as ruas Território do Amapá, das Margaridas (prolongamento da Rua das Hortênsias) e das Rosas.

Veja no mapa as mudanças na Paulo VI

Adiamentos

A via teve três datas anunciadas para a alteração no trânsito, mas apenas na última, sábado, 30, foi realizada. A primeira data foi 26/10 e foi adiada em decorrência das provas do Enem. Depois, em 2/11, foi cancelada para obras de recapeamento.

adblock ativo