Mudança na Paulo VI é suspensa por tempo indeterminado

Está suspensa, por tempo indeterminado, a modificação do tráfego na Avenida Paulo VI, na Pituba, que iria ocorrer neste sábado, 2, informou a Transalvador. De acordo com assessoria de comunicação do órgão, obras de recapeamento, já previstas no projeto inicial, vão ser realizadas na via.

Ainda segundo a Transalvador, com a proximidade da conclusão do recapeamento das Avenidas ACM e Juracy Magalhães Neto, a Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil da Prefeitura de Salvador (Sindec) planejou a mesma obra na Av. Paulo VI. Diante disso, a Transalvador preferiu esperar o recapeamento para depois iniciar o processo de mudança no tráfego da via.



Esse já é o segundo adiamento da mudança, que estava prevista inicialmente para o dia 26, mas devido ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foi transferida para este sábado, 2 e, agora, fica sem data por causa da obra de recapeamento que ainda será iniciada.

