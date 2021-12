Mudança na avenida Paulo VI é prevista para este sábado

A Avenida Paulo VI terá as alterações no trânsito implantadas a partir do próximo sábado, dia 30, é o que promete a Transalvador. Data é a terceira já anunciada pelo órgão para a mudança. A primeira foi no dia 26/10, adiada em decorrência das provas do Enem, depois 2/11, cancelada para obras de recapeamento, que agora estão sendo finalizadas.

A avenida terá uma faixa exclusiva para ônibus no sentido Praça Marconi (Correios) e as outras três faixas para tráfego misto no sentido Caminho das Árvores. Após a mudança, os veículos particulares que necessitem entrar e sair de estabelecimentos localizados à margem da via exclusiva para ônibus deverão trafegar no sentido Pituba - Caminho das Árvores, devendo cruzar a via exclusiva para a esquerda apenas quando necessário.

Veja no mapa como vai ficar a mudança:

