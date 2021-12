Mudança de tráfego na Paulo VI começa neste sábado

As alterações no trânsito da Avenida Paulo VI começam neste sábado, 2, informa a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). As mudanças estavam previstas para começar no sábado, 26, mas para evitar transtornos aos alunos que iriam fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a Transalvador adiou a data.

A avenida terá uma faixa exclusiva para ônibus no sentido Caminho das Árvores para Praça Marconi (Correios) e as outras três faixas para tráfego misto no sentido inverso, Praça Marconi - Caminho das Árvores. Os veículos particulares que necessitem entrar e sair de estabelecimentos localizados à margem da via exclusiva para ônibus deverão trafegar no sentido Pituba - Caminho das Árvores, devendo cruzar a via exclusiva.

Com a mudança, o motorista que sai do Caminho das Árvores e quer acessar a sede dos Correios ou a Rua Amazonas, terá duas opções de trajeto. Na primeira, o condutor poderá acessar do lado esquerdo a Avenida Miguel Navarro y Cañizares, depois a Rua Coronel Arthur Gomes de Carvalho e seguir direto passando pelas ruas Marechal Andréa, Rubem Berta, Fernando Menezes de Góes e Rua Amazonas (onde fica o condomínio Pituba Ville).

A outra opção é acessar a Avenida Miguel Navarro y Cañizares e seguir pela Rua Aristides Fraga Lima até alcançar a Avenida Magalhães Neto, prosseguir pela Rua Fernando Menezes de Góes e tomar a Rua Amazonas. Em ambos os casos, para acesso às outras vias internas da Pituba, a Rua São Paulo vai ser reaberta ao tráfego em mão dupla.

Outro ponto de mudança é na Rua das Rosas (paralela à Paulo VI nas proximidades do Colégio Militar), que tinha tráfego em mão dupla, e agora passará a ser totalmente mão única em direção ao Colégio Militar e à Avenida Paulo VI.

O motorista que precisar retornar ao fim de linha da Pituba, à Praça Ana Lúcia Magalhães, à Fundação Baiana de Cardiologia ou à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, deve acessar a Rua das Hortênsias.

O veículo que sai da Rua das Rosas poderá tanto voltar para o Caminho das Árvores, ao cruzar a Paulo VI e virar à esquerda, quanto seguir para a Avenida Magalhães Neto, cruzando a Paulo VI e seguindo direto até alcançar a Rua dos Maçons, que tem sentido único.

Os condutores que trafegam na Paulo VI no sentido único Pituba - Caminho das Árvores poderão acessar algumas vias transversais. Para o lado direito, as opções são as ruas Rubem Berta e dos Maçons, além da Avenida Miguel Navarro y Cañizares. Para a esquerda, os motoristas podem tomar as ruas Território do Amapá, das Camélias e das Rosas.

Quem precisar acessar à Paulo VI pela direita, no novo sentido, pode pegar as transversais Rua Marechal Andréa e Rua Almirante Carlos Paraguaçu de Sá. Já pelo lado esquerdo, as opções são as ruas Território do Amapá, das Margaridas (prolongamento da Rua das Hortênsias) e das Rosas.



Confira no mapa as mudanças:

