Mudança de ponto de ônibus na avenida ACM ocorrerá na segunda

A partir da próxima segunda-feira, 18, ocorrerá mudança em um dos pontos de ônibus da avenida Antônio Carlos Magalhães. O novo ponto de ônibus irá substituir o já existente em frente ao prédio Empresarial WN, que será desativado por conta das obras do BRT (confira abaixo as linhas de ônibus que terão parada no novo ponto).

A implantação acontecerá na entrada de acesso à marginal, logo após o viaduto Raul Seixas e irá atender às necessidades dos pacientes do Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência (Cepred), já que estará a apenas 200 metros da unidade. Poderão parar dois ônibus por vez, onde haverá abrigo para os passageiros, além de uma calçada adaptada e acessível para pessoas com dificuldades de locomoção.

Obras pretendem garantir que pessoas com dificuldades de locomoção se adaptem rapidamente às alterações.

Técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) estarão trabalhando no local para orientar pedestres e motoristas, durante a primeira semana. Também serão distribuídos panfletos informativos aos usuários de transporte público da localidade, além da implantação de placas sinalizadoras.

A implantação do novo modal, que será integrado ao metrô, vai possibilitar a criação de linhas exclusivas, em corredores de tráfego próprios e segregado das demais vias, que vão reduzir o tempo do soteropolitano no trânsito e melhorar a mobilidade em regiões críticas. O primeiro trecho terá 2,9km de extensão e vai ligar o Loteamento Cidade Jardim (Parque da Cidade) à região do Shopping da Bahia (Estação de Integração BRT/Metrô). A obra prevê ainda a construção de viadutos e elevados paralelos para implantação das estações.

O valor para execução das intervenções da primeira etapa do BRT é de R$ 212.781.070,50, oriundos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, e estão previstas para serem concluídas no final de 2020. As obras são parte do eixo Investe, do programa Salvador 360, executadas pelo Consórcio BRT Salvador, formado pela Camargo Correa Infraestrutura S.A., Construções e Comércio Camargo Correa S. A. e Geométrica Engenharia de Projetos Ltda.

